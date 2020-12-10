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مرتضى منصور في ورطة جديدة بسبب مليار و400 مليون

مرتضى-منصور
مرتضى منصور
 
الخميس، 10-12-2020 09:51 ص المصريون

كشف رؤوف جاسر، نائب رئيس الزمالك الأسبق، مفاجآت عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك -الموقوف-، مشيرًا إلى أنه يسلك طريقة "الزن على الودان" من خلال ترديد مجموعة أقاويل حتى يصدقها الجمهور.
وقال "جاسر"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "مرتضى منصور "شوه" نادي الزمالك، وهدم به العديد من المباني، كما هدم "مسجدين" داخل الزمالك حتى ينشئهما من جديد ويصبحا باسمه هو".
وأكمل: "مرتضى منصور أقنع كمال درويش بخوض الانتخابات في 2014 لتفتيت الأصوات، وصرف مليارًا و400 مليون جنيه على الصفقات في الزمالك منهم لاعبون لم تشارك سوى 3 دقائق".
وأتم "الإنجاز يقاس بالمصروفات، الجمهور يريد البطولات لكن استمراره يجب أن يقاس بحجم ما ينفقه".

 

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