الخميس 10 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. فنانة شهيرة تفتح العباءة وترقص أمام رجل في أحد شوارع السعودية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة وفصل معاون نيابة

مرتضى منصور في ورطة جديدة بسبب مليار و400 مليون

ارتفاع أسعار الدولار تسود والجنيه يتراجع اليوم

أمير سعودي يعزي في وفاة هذا الشخص بباكستان

بيان من شرطة مكة بشأن فيديو رجل وسيدة الأسانسير

حلا شيحة ترفض الزواج من معز مسعود بعد أن اشترط هذا الأمر

السيسي يوجه رسالة لإثيوبيا

فنانة مصرية شهيرة تظهر للمرة الأولى منذ 62 عامًا

الصحة السعودية: لا توجد إلى الآن أية لقاحات للوقاية من كورونا

ADS
 

الحجاب يتسبب في أزمة كبرى بين حلا شيحة ومعز مسعود .. والزواج بينهما بات مهددا

معز مسعود
الحجاب يتسبب في أزمة كبرى بين حلا شيحة ومعز مسعود .. والزواج بينهما بات مهددا
 
الخميس، 10-12-2020 08:32 ص خلود عادل
كشفت مصادر مقربة من حلا شيحة ومعز مسعود عن تفاقم الأمور بين الطرفين بسبب بعض الشروط التي وضعها الأخير لإتمام الزواج.

وقالت المصادر إن معز مسعود اشترط على حلا شيحة ترك المجال الفني والتفرغ لتربية أبنائها.

وأوضحت المصادر أن معز يرى أنه لا مشكلة في الأمر وبخاصة أن حلا تركت التمثيل لمدة 14 سنة وعادت له منذ فترة طويلة مما يجعل اعتزالها ليس بالمشكلة الكبرى.

وبررت حلا لمعز الأمر بأنها اعتزلت نظرا لإقامتها خارج مصر ولكون أطفالها كانوا صغارا أما الآن فلا شيء يستدعي الاعتزال.

وأشارت المصادر أن الأمور تفاقمت بين الطرفين وبخاصة حين طلب معز من حلا الالتزام بالحجاب والبعد عن التمثيل وبخاصة أنه يريد الاستقرار وعدم الزواج مرة أخرى بعد سلسلة من الزيجات غير الموفقة وهو الأمر الذي لم ترحب به حلا شيحة كثيرا مما فاقم الأمور بين الطرفين.
 

إقرأ ايضا

مرتضى-منصور

مرتضى منصور في ورطة جديدة بسبب مليار و400 مليون

مرتضى منصور

جاسر يكشف سر قيام مرتضى منصور بهدم المساجد الموجودة داخل الزمالك

باتشيكو

باتشيكو ينتقد إدارة الزمالك على الهواء مباشرة: بتاخدوا رأيي له لما هتتجاهلوه في الآخر؟

أخبار متعلقة

باتشيكو

باتشيكو ينتقد إدارة الزمالك على الهواء مباشرة: بتاخدوا رأيي له لما هتتجاهلوه في الآخر؟

موسيماني

موسيماني يستدعي أمير توفيق ويبلغه استياءه من هذا الأمر: مش عاجبني و لازم يتغير فورا

94139-باتشيكو-(1)

باتشيكو يهاجم لاعبي الزمالك على الهواء: حصلوا على الكثير من الفرص ولم يتمسكوا بها

علي معلول

علي معلول: كنت أكره فايلر لهذه الأسباب .. وهذا أكثر مدرب أحببته في الأهلي

O

الأهلي كبير.. محمود الخطيب يفاجيء مؤمن زكريا

cfd76daed4e68b7e08911e1e2ee5a981

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك