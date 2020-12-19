السبت، 19-12-2020
06:45 ص
أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج مسيء للإعلامي أحمد شوبير
بعد عزل عمرو الجنايني من رئاسة اللجنة الخماسية وتعيين أحمد مجاهد
.
ودشن نشطاء هاشتاج بعنوان " #مجاهد_اتعين_شوبير
_بـ..." للدلالة على موقف شوبير
الرافض للجنة .
و قال شوبير
قبل تعيين اللجنة: شكلها كدا هتكون لجنة ملاكي لصاحبها و مديرها فلان.
وقال أحد المشاركين في الهاشتاج: الضربه الثانيه بعد عوده شلبى عاد لك ابو ريده وشلته .
وقال آخر: متى تأتي العدالة ويعاقب هذا الشخص على كل افعاله يكفي انه اشعل التعصب والفتنة في نفوس الجماهير.
فينا دافع البعض عن شوبير
حيث قال أحدهم : في أي مجال ترشحون
أحمد شوبير
للفوز بجائزة
نوبل ؟
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