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هاشتاج مسيء لـ شوبير يتصدر تويتر بعد تغريدته عن "اللجنة الملاكي"

شوبير
هاشتاج مسيء لـ شوبير يتصدر تويتر بعد تغريدته عن "اللجنة الملاكي"
 
السبت، 19-12-2020 06:45 ص أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج مسيء للإعلامي أحمد شوبير بعد عزل عمرو الجنايني من رئاسة اللجنة الخماسية وتعيين أحمد مجاهد.

ودشن نشطاء هاشتاج بعنوان " #مجاهد_اتعين_شوبير_بـ..." للدلالة على موقف شوبير الرافض للجنة .

و قال شوبير قبل تعيين اللجنة: شكلها كدا هتكون لجنة ملاكي لصاحبها و مديرها فلان.

وقال أحد المشاركين في الهاشتاج: الضربه الثانيه بعد عوده شلبى عاد لك ابو ريده وشلته .

وقال آخر: متى تأتي العدالة ويعاقب هذا الشخص على كل افعاله يكفي انه اشعل التعصب والفتنة في نفوس الجماهير.

فينا دافع البعض عن شوبير حيث قال أحدهم : في أي مجال ترشحون أحمد شوبير للفوز بجائزة نوبل ؟


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