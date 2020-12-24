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شوبير يحرج جماهير الزمالك: السنة اللي فاتت تم تمييز الأبيض على الأهلي ومحدش قال مؤامرة

شوبير
شوبير يحرج جماهير الزمالك: السنة اللي فاتت تم تمييز الأبيض على الأهلي ومحدش قال مؤامرة
 
الخميس، 24-12-2020 06:38 ص أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - حالة التعصب المثارة في المجتمع المصري.

وقال شوبير في برنامجه: ليه البعض مصمم يعمل أزمة ويثير التعصب بدون أي سبب، ده جدول الدوري الموسم اللي فات أول 10 مباريات للزمالك كانو في القاهرة، الإتحاد ثم مصر للمقاصة ثم المقاولون ثم إنبي ثم بيراميدز ثم سموحة ثم الإنتاج الحربي وغيرهم.

وأضاف: في الوقت اللي النادي الأهلي كان بيلعب فيه في أسوان في بداية الدوري، ثم واجه أسوان الزمالك المباراتين في القاهرة، هل حد إتكلم أو حد عمل أزمة وقتها؟! وللأسف البعض بينساق ورا اللي بيعمل ده دلوقتي بدون مايراجع! نادي الزمالك كبير ياجماعة ماينفعش اللي بيحصل ده.
 

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