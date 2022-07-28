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«شناوي جديد».. تعرف على الحارس الجديد القادم للأهلي

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الاهلي
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الخميس، 28-07-2022 09:02 ص

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تواصل حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي للانتقال للنادي الأهلي الموسم المقبل.

وأضاف خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "محمد صبحي وأبو جبل داخل دائرة الانتقال للأهلي في الموسم المقبل على أن يتم إعارة علي لطفي ومصطفى شوبير".

وأكد: أن النادي الأهلي فتح خطًّا مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم محمد إبراهيم وشادي حسين، مشيرًا إلى أن سيراميكا أبدى رغبته هو الآخر في الحصول على خدمات محمد محمود وصلاح محسن من الأهلي.

وأضاف: الكابتن محمود الخطيب تواصل شخصًّيا بمحمد إبراهيم لإقناعه بارتداء الفانلة الحمراء.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقَهم مع نادي قطر القطري، على انتقال بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى النادى القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 

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