نجم الزمالك مهاجمًا سعد سمير: مش لازم تأذي فريقك.. ليه عملت كده؟

الخميس، 14-07-2022
09:35 ص
هاجم أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية الأسبق،
سعد سمير
، مدافع نادي فيوتشر
، بعد تسببه في خطأ أهدى الأهلي الهدف الرابع، في المباراة
التي جمعت بين الفريقين أول أمس.
واكتسح النادي الأهلي نظيره فيوتشر
برباعية نظيفة، في المباراة
التي جمعت بينهما الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري
المصري الممتاز.
وقال أيمن يونس في تصريحات عبر الاستديو التحليلي ما بعد
المباراة عبر قناة أون تايم سبورت: “المدافعين المصريين بيحاولوا يبدأوا بالكرة من
تحت بشكل في خطر وتوتر وأخطاء، ليه بتعملها وانت معندكش الإمكانيات دي”.
وتابع: “الشناوي ورط نفسه في واحدة وسعد سمير
تسبب في جون
والمدافعين مش لازم ينفذوا الفكر بشكل يؤذي فرقتها”.
وأضاف: “هناك مبالغة من المدربين في بناء الهجمة من الخلف،
وهذا ما استغله الأهلي أمام فيوتشر
، حيث ضغط على المنافس من الأمام وهو ما ساعده على
تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة”.
واختتم: “مينفعش اللاعيبة تحاول تطلع بالكرة بشكل أن يتسببوا
في أهداف في مرمى فرقهم أو حراس المرمى يلعبوا ألعاب أصعب من إمكانياتهم”.