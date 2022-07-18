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شقيق «بن شرقي» يكشف سر رفضه التجديد للزمالك

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بن شرقي
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 09:46 ص

كشف رشيد بن شرقي شقيق أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، سر رفض شقيقه التجديد لنادي الزمالك، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.
وقال شقيق "بن شرقي"، إن الدولي المغربي تلقي العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بعد تأكد رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف رشيد بن شرقي في تصريحات صحفية، :" الزمالك خيره على أشرف ورحيله عن النادي ليس بسبب الأموال، ولكنه يرغب في خوض تجربة جديدة".
وبسؤاله عن حقيقة وجود عرض من الأهلي، أجاب :" الكل يرغب في التعاقد معه".

أشار:" حتى الآن لم يتحدد إذا كانت نهائي كأس مصر آخر مباراة لـ أشرف بن شرقي أم لا، الأمور غير واضحة حتى الآن".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن “مؤخرا” رفض أشرف بن شرقي تجديد عقده مع نادي الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ “مجانا” دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

 

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