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شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

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شوبير
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الثلاثاء، 19-07-2022 01:17 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استبعاد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، لـ 3 نجوم من الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس، في نهائي كأس مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي  “مع شوبير”:" البعض يقول بأن سواريش يخطط لاستبعاد ثلاثي الأهلي (كريم فؤاد - حمدي فتحي - أيمن أشرف)، هذا الكلام غير صحيح، سواريش يفضل أيمن أشرف لأنه بيلعب برجله الشمال، أيضا كريم فؤاد رقم 2  في مركز الظهير الأيمن بعد محمد هاني ولم يتم استبعاده".

وأضاف شوبير:" سواريش مشكلته الحقيقية في إنه يريد بناء الهجمة من تحت ولا يحب الكرات الطولية".

وتابع شوبير:" سواريش لم يتحدث إلى لاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز في المباراة الماضية، قال هارد لك، غدا إجازة، وسنعود للتمرين الاثنين".

واختتم شوبير:" هناك اتفاق بين سواريش ولجنة الكرة، بأن هذه الفترة فترة تجارب بالنسبة له، لتقييم اللاعبين والخروج بأقل قدر من الخسائر".

 

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