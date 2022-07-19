شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك
شوبير
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الثلاثاء، 19-07-202201:17 م
كشف الإعلامي أحمد
شوبير، حقيقة استبعاد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، لـ 3
نجوم من الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس، في نهائي كأس
مصر.
وقال شوبير عبر
برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" البعض
يقول بأن سواريش يخطط لاستبعاد ثلاثي الأهلي (كريم فؤاد - حمدي فتحي - أيمن أشرف)،
هذا الكلام غير صحيح، سواريش يفضل أيمن أشرف لأنه بيلعب برجله الشمال، أيضا كريم
فؤاد رقم 2 في مركز الظهير الأيمن بعد
محمد هاني ولم يتم استبعاده".
وأضاف شوبير:"
سواريش مشكلته الحقيقية في إنه يريد بناء الهجمة من تحت ولا يحب الكرات الطولية".
وتابع شوبير:"
سواريش لم يتحدث إلى لاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز في المباراة الماضية،
قال هارد لك، غدا إجازة، وسنعود للتمرين الاثنين".
واختتم شوبير:"
هناك اتفاق بين سواريش ولجنة الكرة، بأن هذه الفترة فترة تجارب بالنسبة له، لتقييم
اللاعبين والخروج بأقل قدر من الخسائر".