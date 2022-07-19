الغندور: مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة بعد مباراة الأهلي

الثلاثاء، 19-07-2022
10:24 ص
أكد الإعلامي خالد
الغندور نجم الزمالك
الأسبق، أن هناك مفاجأة سارة لجماهير الأبيض، عقب مباراة
الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
وقال الغندور في
تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدم على قناة النادي: “عايز أقول لجماهير
الزمالك
إن مجلس إدارة نادي الزمالك
يحضر لكم مفاجأة سيعلن عنها بعد مباراة الأهلي
بنهائي كأس مصر”.
وتابع موجها حديثه
لجماهير الزمالك
قائلا: "انتظروا حتى يوم الخميس، أنا بقول لكم إنها مفاجأة
غير متوقعة من مجلس إدارة النادي".
ومن المقرر، أن يواجه
الزمالك
غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2020-2021،
بعد غد الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء.