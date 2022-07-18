ميدو يهاجم محمد الشناوي: «القيادة مش شارة بس»

قال أحمد حسام ميدو،
لاعب نادي الزمالك السابق: "جمهور النادي الأهلي حاسس إن فيه تغير في أداء
محمد الشناوي كقائد مش كحارس مرمى".
وأضاف خلال
برنامج"الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور": "جمهور
النادي الأهلي في ماتش بيراميدز، هتف يا شناوي لو انت القائد اديني أمارة.. يا
شناوي بص على الشارة، والجمهور شايف إن فيه حاجة غلط، وهما عايزين يوصلوا له رسالة
إن القيادة مش شارة بس، ولكن علاقتك باللعيبة، ومتخسرش الخط إن اللعيبة بتحترمك
كقائد وكابتن، وإنك تشيلهم الخسارة أو أي هدف يدخل مرماك".
ولفت: "لعبت تحت
قيادة الكابتن حسام حسن وهاني رمزي وأحمد حسن وتوتى وروبي كين ونجوم كبار جدا..
الكابتن الصح هو اللى دايمًا بيدور على مصلحة لعيبته ودايمًا بيحمي لعيبته، إنما
النهاردة محمد الشناوي ومش عايزه يزعل مني لازم يكون أهدأ في ردود أفعاله بعد الأهداف،
واللى عمله مع علي معلول والتشويح ده ممكن يعمله في أوضة اللبس.. إنما قدام الناس
لازم أحمي زميلي لأنه هو اللى هيشيلني".