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تعليق مفاجئ من مدرب الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

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سواريش
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الأحد، 17-07-2022 01:32 م

اعترف المدير الفني للأهلي، البرتغالي ريكاردو سواريش، بأفضلية بيراميدز في المباراة التي فاز بها الأخير بنتيجة 2-0 على "المارد الأحمر"، أمس السبت في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال سواريش في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "مبروك الفوز لبيراميدز كان أفضل منا في المباراة، وكان لاعبوه أسرع وأشد وفازوا بالالتحامات ولعبوا أفضل وكنا نستحق الهزيمة".

وأضاف: "الخسارة واردة في كرة القدم، لكن الأمر غير المقبول أن تخسر بهذا الأداء السيئ.. في مباراة فيوتشر (في الجولة الماضية) كنا الأفضل ونستحق الفوز، لكن أمام بيراميدز كنا بعيدين عن مستوانا".

وتابع:" اللاعبون كانوا مرهقين في نهاية مباراة بيراميدز بالفعل.. كما أننا لم نستغل فرصتين مهمتين في الشوط الأول، عن طريق حسام حسن وصلاح محسن".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث، علما بأنه يملك مباراتين مؤجلتين، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة، محتلا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.
 

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