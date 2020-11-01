شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي
أحمد فتحي
الأحد، 01-11-202012:49 ص
تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن لحظاته الأخيرة داخل الفريق الأول.
وقال فتحي في تصريحات تليفزيونية : «القرار كان صعب جدًا بعد 12 عامًا داخل النادي كلها فترات عظيمة بانتصرات وبطولات».
وتابع : «أشكر كل الجمهور وكل مجالس الإدارات واللاعبين على مساندتي ودعمي والحمد لله ربنا وفقني أن أقدم ما قدمت».
وأضاف : «أوجه رسالة للجمهور، أنتم السند الحقيقي للأهلي، الكثير من اللاعبين يمرون ويرحلون تلك سنة الحياة لكن أنتم الباقون».
واستكمل : « أتمنى ألا أكون قصرت مع النادي أو الفريق، وإن كان قد صدر مني أي خطأ خلال مشواري مع الفريق فأعتذر عنه».
واختتم فتحي كلماته بقوله : «أتمنى للفريق التوفيق في بطولة إفريقيا وإن شاء الله أكون متواجد من الملعب لدعم الفريق».