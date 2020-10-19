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صدمة في الأهلي.. رحيل أبرز نجومه قبل مباراة نهائي إفريقيا

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الأهلي
 
الإثنين، 19-10-2020 03:17 م محمد فضل

حلت صدمة داخل النادي الأهلي عقب تأكد رحيل اللاعب أحمد فتحى كابتن الفريق وأحد أبرز نجومه، عن النادي قبل خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا حال تأهل الأهلي إليها .
واقترب الأهلى بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الكبير خارج الديار على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى .
وحسب مواقع متخصصة، فإن أحمد فتحى لن يكون متواجدا مع النادى الأهلى بشكل رسمي حال التأهل لها بسبب لوائح اتحاد الكرة التى تنص على انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بمجرد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .
ويتبقى للأهلى مباراة واحدة فى الدوري الممتاز والتى من المقرر أن يلعبها قبل النهائى الإفريقي وفقا للجدول المعلن وهو ما يشير إلى أن مباراة الأهلى والوداد المغربي المقبلة فى إياب الدور نصف النهائى لأبطال إفريقيا ستكون الأخيرة لأحمد فتحى على المستوى القاري مع الأهلي .
وكان أحمد فتحى وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز قبل عدة أشهر بشكل رسمي فى عقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة .
 

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