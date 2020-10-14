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رد ناري من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على فضائية "تن"

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
 
الأربعاء، 14-10-2020 12:02 ص المصريون ـ متابعات
أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، أنه يحترم النادي الأهلي، دائما ولا يستطيع أن يتجاوز في حق النادي الذي ساهم في صناعة اسم مجدي عبد الغني. 
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» : عندما أقوم بتوجية الانتقاد لبعض الأمور التي تحدث داخل النادي الأهلي لأنني أحب أن أري الفريق ناجح دائما، وخلافي دائما يكون مع الأشخاص وليس كيان الأهلي، ولو لم أكن لاعبا للأهلي لما كنت مشهورا حاليا لأن إسم الأهلي يساهم في هذا الأمر». 
وتابع عبدالغنى قائلا : «مجالس إدارات النادي الأهلي دائما تكون معرضة للانتقاد، وذلك لأن هناك فئة كبيرة تريد أن يكون هذا النادي ناجحا في كل الأوقات ومن الطبيعي انتقاد الأشخاص لأن الأشخاص زائلون والكيان باقي». 
واختتم عبدالغنى، قائلا : «لن أتحدث عن أي أمر يخص النادي الأهلي حاليا لأن الفريق لديه مباراة هامة في بطولة أفريقيا، وعندما يعود الفريق من المغرب ويتأهل الفريق للمباراة النهائية سأتحدث وقتها وأعذر مسؤولي قناة «TEN» علي إستبعادي في هذه الفترة الصعبة».

 

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