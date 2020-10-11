تشكيل ناري للأهلي أمام ببراميدز

الأحد، 11-10-2020
07:10 م
الطيب حسين
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل ناري لمواجهة بيراميدز
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ويقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري
المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي
خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات
خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" – جونيور أجاي.
البدلاء :-
مصطفى شوبير – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو بادجي – أحمد الشيخ – شادي رضوان – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.