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عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى
عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى
الخميس، 15-10-2020
06:33 ص
أحمد عادل شعبان
كشف مهند مجدي - عضو مجلس إدارة النادي الأهلي - عن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق بعد أنباء استمراره في النادي عقب توقيعه لبيراميدز.
وقال مجدي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": إمكانية لعب أحمد فتحي نهائي أفريقيا من عدمه أمر مايشغلنيش ومش فارق معايا، الأهلي بمن حضر .
وأضاف: هو اختار طريق معين من البداية وهو له الحرية فيه طبعا والأمر انتهى.
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الاهلى
احمد فتحى
نهائي افريقيا
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