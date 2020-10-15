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عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى

أحمد فتحي
عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى
 
الخميس، 15-10-2020 06:33 ص أحمد عادل شعبان
كشف مهند مجدي - عضو مجلس إدارة النادي الأهلي - عن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق بعد أنباء استمراره في النادي عقب توقيعه لبيراميدز.

وقال مجدي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": إمكانية لعب أحمد فتحي نهائي أفريقيا من عدمه أمر مايشغلنيش ومش فارق معايا، الأهلي بمن حضر .

وأضاف: هو اختار طريق معين من البداية وهو له الحرية فيه طبعا والأمر انتهى.
 

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