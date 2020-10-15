عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى

عضو مجلس إدارة الأهلي عن استمرار أحمد فتحي في الفريق: الأمر انتهى

كشف مهند مجدي - عضو مجلس إدارة النادي الأهلي - عن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق بعد أنباء استمراره في النادي عقب توقيعه لبيراميدز.



وقال مجدي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": إمكانية لعب أحمد فتحي نهائي أفريقيا من عدمه أمر مايشغلنيش ومش فارق معايا، الأهلي بمن حضر .



وأضاف: هو اختار طريق معين من البداية وهو له الحرية فيه طبعا والأمر انتهى.

