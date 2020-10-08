اتحاد الكرة يصدم الأهلي: هذا اللاعب لن يشارك معكم في دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة يصدم الأهلي: هذا اللاعب لن يشارك معكم في دوري أبطال أفريقيا

أكد وليد العطار - المدير التنفيذي لاتحاد الكرة - أن أحمد فتحي لن يشارك مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل الأحمر للنهائي .



وقال "العطار" في مداخلة هاتفية: عقود اللاعبين مع فرقهم تنتهي بنهاية الدوري وبالتالي إذا فاز الأهلي وتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون الدوري قد انتهى مما يعني عدم مشاركة أحمد فتحي.



وأضاف: لكي يستمر فتحي في المشاركة بأفريقيا .. فلابد أن يقيده الأهلي قيدا جديدا.

