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السبت، 10-10-2020 11:14 م المصريون ـ متابعات
قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، إن كرة القدم لها أعمار معينة، وحراس المرمى قد يستمرون لفترة أطول في الملعب، مشيرا إلى أن اللاعبين في مصر كانوا يعتزلون في سن 33 أو 34، أما الآن فالوضع اختلف، خاصة وأنه يبلغ من العمر 44 عاما، وعصام الحضري اعتزل وهو في سن الـ 46، نظرا لوجود أمور فنية وبدنية حديثة تمنع حارس المرمى من الاستمرار في الملعب.
وأضاف خلال مدخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يذاع على قناة الحدث اليوم : «طالما في مصلحة الزمالك أن الأهلي يفوز فأنا هشجع الأهلي، حبنا للزمالك وإخلاصنا ليه أمر طبيعي، وتألقي ضد الزمالك في مباراة وادي دجلة كان لأني اتربيت صح في نادي الزمالك، وأنا احترم النادي اللي بلعب فيه وبشتغل فيه».
وقال: «البطولة المحببة للزمالك أنه يلعب في دوري أبطال إفريقيا، مش يلعب في الكونفدرالية، عشان كده باتمنى إن الأهلي يفوز على بيراميدز ويعطله، وبعض الناس تطاولت لما لقاء حطيتلي تعليق علي صفحتها تهنيني على أدائي قصاد الزمالك، وكانت النتيجة أنها هتقدم شكوى في الناس اللي تطاولت».


 

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