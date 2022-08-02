شاهد.. ماذا يحدث داخل الأهلي

كشف الإعلامي تامر أمين أن جمهور النادي الأهلي الذي يقدر
بالملايين في مصر وجميع الوطن العربي ثائر وحزين وغاضب ومكلوم وبداخلهم جميع المشاعر
السلبية حزنا على أداء النادي في الوقت الحالي.
وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار"
المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن ما حدث من تدهور داخل النادي الأهلي
ما هو إلا بداية تغيير للأفضل، قائلا "انا فرحان من اللي بيحصل حاليا .. عشان
لو مكانش ده حصل مكانش هيحصل نوبة فوقان وتغيير للأحسن".
وتابع تامر أمين أن النادي الأهلي في عز انتصاراته التي كان
عليها لم يضع خطة مستقبلية وهذا سبب التدهور الحالي للفريق، مشيرا إلى أن ما يحدث في
الفترة الحالية داخل النادي الأهلي هو عدم التخطيط، قائلا "قمة الشطارة في الإدارة".