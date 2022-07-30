بعد زوجته.. مقتل لاعب الزمالك السابق على يد نجله

السبت، 30-07-2022
08:46 ص
لقى الكابتن إبراهيم
الدسوقى لاعب
كرة القدم السابق بنادي الزمالك
والمنتخب الوطني مصرعه متأثرا
بإصابته إثر تعدى نجله عليه قبل 10 أيام ليلحق بزوجته بعد تعدى نجلهم عليهم وهو في
حالة هياج بسبب الإدمان.
من جانبها جددت
أجهزة التحقيق بالقليوبية حبس نجل الراحل 15 يوما في التحقيقات الجارية في واقعة
اتهامه بالتعدى على والده والشروع في قتل جدته وابنته شقيقته.
بداية الواقعة
وكانت أجهزة
الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بقيام مريض نفسى ومدمن للمخدرات،
بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا ببنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده لاعب
الزمالك
الأسبق لكرة القدم والذى توفي اليوم متأثرا بجراحه وجدته ونجله شقيقته،
وتم نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة على الموقف وضبط المتهم الذي تبين
أنه مريض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة.
وتبين من
التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي ويخضع للعلاج من إدمان المخدرات، وأصابته
حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمهم ما أسفر عن مصرع والدته
وإصابة والده وابنة شقيقته وألقي القبض عليه وتم التحفظ عليه وبعرضه على النيابة
أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له مع
الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث.