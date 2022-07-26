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على عهدة فرج عامر..

رسميًا.. أشرف بن شرقي يوقع للأهلي

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أشرف بن شرقي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 08:45 ص

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري السابق، أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقّع على عقد الانضمام للنادي الأهلي بشكل رسمي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة"تويتر":"بأكد تاني وتالت إن بن شرقي في الأهلي الموسم القادم نهائيا".
وكان فرج عامر أعلن أمس توقيع بن شرقي للأهلي في صفقة ستكون مفاجأة من العيار الثقيل .

وأعلن بن شرقي رسميا رحيله عن الزمالك والاكتفاء بـ 3 مواسم التي خاضها مع الفريق الأبيض موجها الشكر إلى جميع من سانده طوال فترته داخل القلعة البيضاء.

وعلق أمير مرتضى منصور على إمكانية رحيل بن شرقي للأهلي خلال الفترة الحالية ، وقال المشرف العام على الكرة بالزمالك في تصريحات تليفزيونية له أن بن شرقي رحل عن الزمالك وهو يمتلك رصيد كبير لدى الإدارة والجماهير نتيجة مواقفه الرائعة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى ان اللاعب حر في وجهته المقبلة والجميع يتمنى التوفيق له.
 

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