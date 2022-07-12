تعرف على موعد مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وبيراميدز

الثلاثاء، 12-07-2022
12:49 م
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فيوتشر،
اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ
24، من مسابقة الدوري
المصري الممتاز.
و استقر البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي
على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء فيوتشر، والمقرر له في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء،
ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري
الممتاز.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد
هاني
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي
أمامهما: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر
الهجوم: محمد شريف
كما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
مع نظيره
المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، على استاد القاهرة
الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري
المصري الممتاز.
واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك
بقيادة البرتغالي جوسفالدو
فيريرا على ملامح التشكيل المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء،
باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري
المصري
الممتاز.
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمود
الونش - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد.
خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" -
إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.
كما يواجه فريق بيراميدز
نظيره طلائع الجيش مساء اليوم، الثلاثاء،
في إطار منافسات الجولة الـ ٢٤ من بطولة الدوري
المصري الممتاز .
وتنطلق مباراة بيراميدز
وطلائع الجيش اليوم في تمام الساعة
السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.