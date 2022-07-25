الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

الإثنين، 25-07-2022
11:54 ص
كشف الإعلامي أحمد
شوبير
مفاجأة عن بطل الدوري
المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل اشتعال المنافسة بين
الأهلي والزمالك
وبيراميدز.
وفاز فريق الكرة الأول
بالنادي الأهلي على نظيره فريق الجونة 2-0 في الدوري
المصري الممتاز امس الأحد،
كما انتصر الزمالك
على سموحة وبيراميدز على الإسماعيلي.
وقال شوبير
في تصريحات
إذاعية: "الدوري
أصبح على صفيح ساخن وبيراميدز كان بعيدا لكن نتائج الأهلي
وفوز بيراميدز عليه أعاده للمنافسة من جديد".
وأضاف: "
بيراميدز قدم مباراة مميزة للغاية أمام الإسماعيلي واستحق الانتصار كما أن عبدالله
السعيد قدم لقاء رائعا".
وتابع: "لو
بيراميدز فاز على الزمالك
الفارق سيصبح نقطة وحيدة، وبالتالي من يفوز بكل مبارياته
القادمة سيتوج بطلا للدوري المصري هذا الموسم".
وأكمل : "الزمالك
فرصه في الفوز بالدوري
40%، بينما الأهلي وبيراميدز لكل منهما 30%".