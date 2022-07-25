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الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

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شوبير
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الإثنين، 25-07-2022 11:54 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن بطل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل اشتعال المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره فريق الجونة 2-0 في الدوري المصري الممتاز امس الأحد، كما انتصر الزمالك على سموحة وبيراميدز على الإسماعيلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الدوري أصبح على صفيح ساخن وبيراميدز كان بعيدا لكن نتائج الأهلي وفوز بيراميدز عليه أعاده للمنافسة من جديد".

وأضاف: " بيراميدز قدم مباراة مميزة للغاية أمام الإسماعيلي واستحق الانتصار كما أن عبدالله السعيد قدم لقاء رائعا".

وتابع: "لو بيراميدز فاز على الزمالك الفارق سيصبح نقطة وحيدة، وبالتالي من يفوز بكل مبارياته القادمة سيتوج بطلا للدوري المصري هذا الموسم".

وأكمل : "الزمالك فرصه في الفوز بالدوري 40%، بينما الأهلي وبيراميدز لكل منهما 30%".
 

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