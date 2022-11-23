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شاهد.. ماذا قال ياسر الشهراني في أول ظهور له من داخل المستشفى

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ياسر الشهراني
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الأربعاء، 23-11-2022 10:38 ص

أصدر الاتحاد السعودي بيانا، كشف خلاله أنه تم نقل لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني لمدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في الرأس والصدر أثناء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني أمس.

وأشار البيان إلى أن حالة اللاعب مستقرة وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة.
وكشف ياسر الشهراني في أول ظهور له عن حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس والصدر.

وقال خلال مقطع فيديو، أحب أطمنكم أن أموري تمام ، والله يعطيكم العافية ، ودعواتكم لي، ومبروك الفوز، والسعوديين يستاهلون أرضا وشعبا، والله يسهل لهم في الأيام الجاية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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