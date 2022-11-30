رونالدو يوافق على اللعب في نادٍ سعودي شهير مقابل هذا المبلغ الضخم

الأربعاء، 30-11-2022
03:03 م
وافق اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو
على عقد ضخم بقيمة 172.9 مليون
جنيه إسترليني، (207.5 مليون دولار) مع نادي النصر
السعودي .
تم إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في وقت
سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية ساءت فقط عندما أدلى بعدد
من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان.
ويمتد العقد مع النصر السعودي لسنتان ونصف مقابل 172.9 مليون جنيه إسترليني
سنوياً – ما يعني أن رونالدو
سيلعب حتى سن الأربعين، وفقاً لما ذكرته صحيفة
"ماركا" الإسبانية.