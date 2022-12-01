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شاهد.. أهداف مباراة السعودية والمكسيك بعد توديعها المونديال

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مباراة السعودية والمكسيك
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الخميس، 01-12-2022 03:41 ص نسمه عبد الوهاب
خسر المنتخب السعودي أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد
في المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول من كأس العالم على ملعب لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف مشجع.
سجل أهداف المنتخب المكسيكي كل من هنري مارتن ولويس تشافيز في الدقائق 47،52، فيما لم يظهر الأخضر بفعالية على مرمى المكسيك طوال الـ90 دقيقة، فيما سجل هدف المنتخب السعودي الوحيد اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد إنفراده بالمرمى.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المكسيكي للنقطة الرابعة ولكن لم ينجح في التأهل بسبب فارق الأهداف، حيث تفوق المنتخب البولندي في عدد الأهداف



 
 

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