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شاهد.. الإمارات تهدي كريستيانو رونالدو سيارة بها مفاجأة

رونالدو
رونالدو
 
الجمعة، 25-12-2020 10:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
ححصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ، علي لوحة سيارة من دبي بالإمارات تحمل رقم وحروف مميزة محببة له ولعشاقه.
و تداولت بعض المواقع الإخبارية الإماراتية مقطع فيديو يظهر اللوحة المعدنية التي حصل عليها رونالدو والتي تحمل رقم " 7 " وحروف " CR " وهي تمثل شعار اللاعب الشهير .
و أشارت صحيفة " الخليج " الإماراتية إلي أن رونالدو يتواجد حاليا في دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي و حفل جوائز "جلوب سوكر " الذي يقام الأحد المقبل بمشاركة نخبة من نجوم العالم كما يقضي إجازة مع أسرته في دبي .
 

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