شاهد.. الإمارات تهدي كريستيانو رونالدو سيارة بها مفاجأة

الجمعة، 25-12-2020
10:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
ححصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو
، علي لوحة سيارة من دبي
بالإمارات تحمل رقم وحروف مميزة محببة له ولعشاقه.
و تداولت بعض المواقع
الإخبارية الإماراتية مقطع فيديو يظهر اللوحة المعدنية التي حصل عليها رونالدو
والتي تحمل رقم " 7 " وحروف " CR " وهي تمثل شعار
اللاعب الشهير .
و أشارت صحيفة " الخليج
" الإماراتية إلي أن رونالدو
يتواجد
حاليا في دبي
للمشاركة في مؤتمر دبي
الرياضي الدولي و حفل جوائز "جلوب سوكر
" الذي يقام الأحد المقبل بمشاركة نخبة من نجوم العالم كما يقضي إجازة مع
أسرته في دبي
.