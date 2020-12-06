الأحد، 06-12-2020
10:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن الكنز المخفي المحجوز في بلدة بيكار
ويخص الأسطورة الراحل دييجو مارادونا
.
و الكنز المخفي المحجوز فيه أشياء سافرت من دبي
إلي بونيس آيرس بعد توقف
تجربة النجم الراحل بتدريب نادي الفجيرة الإماراتي و تلك الأشياء تمثل حلم كل مشجع
لكرة القدم ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشارت صحيفة "Infobae" إلي أنه عندما غادر دبي
بشكل دائم بعد كأس
العالم 2018 في روسيا قامت دائرته المقربة بعمل جرد ما تبقي في الإمارات وجمعها في
الأرجنتين ، لافتة إلي أنه ما بين السيارات الفارهة التي امتلكها مارادونا
كانت واحدة
من موديل رولز رويس جوست بقيمة 300 ألف
يورو ، و بي أم دبليو بسعر 145 ألف يورو .
و أضافت الصحف إلي أنه بعد وفاة مارادونا
، استدعي محاميه ، ماتياس مورلا ،
مكتب العدل لتوثيقهما و تم إغلاق المخزن وبقيت رهن الاحتجاز حتى بدء الانتخابات
القانونية لحصر الإرث ، مؤكدة وجود حوالي 200 عنصر و يستحيل حساب قيمتها ومنها علي
سبيل المثال قميصه الذي يحمل رقم " 10 " .
و لفت المحامي إلي أنهم سيقومون بجرد هذه الهدايا لتأسيس متحف يجمع متعلقات
نجم كرة القدم الراحل ولم يشر إلي أذا كان ذلك سيتم بإشراف المحامي أو العائلة أو
الحكومة .
ومن بين المقتنيات :
رسالة كتبها الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو والجيتار الذي
ألف به أندريس كالامارو أغنيته، تلك التي تقول "مارادونا
ليس مجرد شخص، إنه رجل
متصل بكرة جلدية، ولديه موهبة سماوية تتمثل في التعامل مع الكرة بشكل جيد للغاية، إنه
محارب"، و هدية أرسلها له الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، ومقاعد فخمة
بذراعين كان يملكها في قصره بدبي
وهي عبارة عن هدايا من شيوخ الإمارات.
و كرات من جميع الأشكال
والألوان من نابولي وبوكا وبرشلونة، وهناك سترة Xeneize موقعة من قبل مارادونا
، وقميصان موقعان لمانشيستر
سيتي، وهدية أخرى من المنتخب البرازيلي، وهدية من النجم البرازيلي رونالدو، بالإضافة
إلى الملابس التي استخدمها في محطات مميزة في حياته، كالثياب التي حضر بها حفلات توزيع
الجوائز، والبيجامة المطبوعة على شكل حيوانات التي احتفل بها بعيد ميلاده عام 2016،
وسترة عليها صورة ظلية على الظهر والرقم 10، إضافة لقمصان فريدة، كواحد مطبوع عليه
صورته وكلمة الأسطورة.
و بعض الأحذية التي قدمها له نجوم رياضات مختلفون، من قميص Lioness من قبل
فريق هوكي ميداني ولوحة قدمها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال
مونديال روسيا 2018.
جدير بالذكر أن مارادونا
توفي الشهر الماضي، نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما،
وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام .