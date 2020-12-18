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"الحضري" يشتري ناديًا في دولة خليجية ويحقق معه مفاجأة

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"الحضري" يشتري ناديًا في دولة خليجية ويحقق معه مفاجأة
 
الجمعة، 18-12-2020 06:19 م الطيب حسين
اشترى عصام الحضري نجم حراسة المرمى المصرية سابًا، ناديًا إمارتيًا وحقق فوزًا على فريق يرأسه الإسباني المخضرم ميشيل سلجادو.


ونجح الحضري المعتزل مؤخرًا في شراء نادي ليوا إف سي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، جيث يسعى للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وتولى الحضري رئاسة النادي الذي اشتراه قبل فترة، كما حقق فوزًا على نظيره فرسان هيسبانيا برئاسة سلجادو، بنتيجة 1-0 ، بحسب موقع "صدى البلد".



 

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