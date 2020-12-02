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رونالد يكشف السبب وراء ارتداء " مارادونا " ساعتين

مارادونا
مارادونا
 
الأربعاء، 02-12-2020 02:50 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف النجم البرازيلي رونالدو  عن السبب وراء ارتداء أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا ساعتين في معصم يده .
و أشار رونالد الذي  يترأس حاليا نادي ريال بلد الوليد الإسباني  إلي أن مارادونا أخبره عن السبب عندما سأله لأن ابنته أهدتهما إياه ومنذ  ذلك الوقت لم يخلعهما من يده ، لافتا إلي أن مارادونا أعطاه واحدة من الساعتين هدية وبالرغم من رفضه إلا أنه صمم في النهابة أن يمنحه إياها .
جدير بالذكر أن مارادونا فارق الحياة منذ عدة أيام بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 60 عام نتيجة لإصابته بأزمة قلبية بعد أن خضع في نوفمبر لجراحة في المخ بسبب تجلط دموي .
 

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