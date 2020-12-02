صدمة لميسي وصلاح.. رونالدو يكسب جائزة القدم الذهبية

الأربعاء، 02-12-2020
04:57 م
أحمد سالم
حظي البرتغالي كريستيانو رونالدو
بجائزة القدم الذهبية في نسختها الثامنة عشرة، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي
، والألماني روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح
.
ونال نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو أكبر عدد من الأصوات لعام 2020 فاق ما حصده كل من ميسي
وصلاح وليفاندوفسكي وزميله في البيانكونيري، جورجيو كيليني، ونيمار، وسيرخيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجيرارد بيكيه، ولاعب وسط إنتر ميلان، أرتورو فيدال.
وتعتبر "القدم الذهبية" جائزة كروية على المستوى الدولي يتم تنظيمها سنويا في إمارة موناكو الفرنسية، وأبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عاما على الأقل، وأن يكون صاحب مهارات كروية خاصة على المستوى الفردي والأداء الجماعي.