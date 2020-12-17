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أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات

أمير و مرتضى
أمير مرتضى ووالده
 
الخميس، 17-12-2020 02:05 م المصريون

فاجأ أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، الجميع بمؤتمر صحفي عقده في الإمارات، أثناء تواجده للقاء رئيس الفيفا لإقناعه بإعادة مجلس إدارة الزمالك.
زفي الوقت الذي شن فيه أمير هجومًا على بعض رموز الزمالك، قال إنه لم يحقق 5% من أحلامه وطموحاته مع الفريق الأبيض وذلك فى فيديو بثه الإعلامى المصري المقيم بالإمارات معتز الشامى المعروف بانتمائه الشديد للزمالك.
وحل أمير مرتضى منصور ضيفا على مجموعة من الصحفيين المصريين بالإمارات فى بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحدث خلاله على العديد من القضايا التى تخص القلعة البيضاء أثناء تواجده على رأس الكرة فى القلعة البيضاء على مدار قرابة العاميين .
ونجح أمير مرتضى فى قيادة الزمالك للتتويج بـ 5 بطولات في الموسم الأول 2018-  2019 فى منصب المشرف على الكرة بدأها بالفوز بالسوبر المصري السعودي على حساب الهلال زعيم أسيا بهدفين لكاسونجو وحمدي النقاز أكتوبر 2018 تحت قيادة السويسري جروس الفنية  ثم الكونفيدرالية الإفريقية مع نفس المدير الفنى  على حساب نهضة بركان المغربي بالخسارة ذهابا بهدف لافا كودجا والفوز إياب بركلة جزاء لمحمود علاء قبل أن يحسم الفريق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه بركلات الجزاء بملعب برج العرب فى مايو 2019 .
 

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