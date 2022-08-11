رضا البلتاجي يوجه رسالة نارية لـ سيد عبدالحفيظ

الخميس، 11-08-2022
08:57 ص
وجه الخبير التحكيمي رضا
البلتاجي، رسالة نارية لسيد عبدالحفيظ
، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أثر ما
فعله مع محمود البنا
، حكم مباراة الأهلي والمصري، لحظة احتساب ركلة الجزاء.
وتوجه سيد عبدالحفيظ
نحو محمود البنا
عندما كان ذاهباً للتأكد من أحقية وجود ركلة جزاء لصالح حسام حسن،
مهاجم النادي الأهلي أم لا، ليقرر الحكم إخراج البطاقة الصفراء له.
وأكد الخبير التحكيمي،
رضا البلتاجي
، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يعترض ضد الحكام بشكل
صعب للغاية، مشيرا إلى أنه يضع ضغط كبير.
وقال رضا في تصريحات
لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "سيد عبد
الحفيظ أكبر من كدا، فعليه عدم وضع ضغط على الحكام بهذا الشكل".
يذكر أن النادي الأهلي
قد فاز على المصري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات
الدوري المصري الممتاز.