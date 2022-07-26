«متعرفش انا ابن مين؟» و «متربي مع حيوانات».. خناقة مجدي عبدالغني و سيد عبدالحفيظ

الثلاثاء، 26-07-2022
01:23 م
اشتعلت ازمة تصريحات
بين سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبين مجدي عبدالغني لاعب الأهلي
ومنتخب مصر السابق، عقب تطاول الأخير على "عبدالحفيظ" ووصفه بأنه
"متربي مع حيوانات".
جاء ذلك خلال برنامجه
الذي يقدمه على قناة "الشمس"، بعد تجاهل سيد عبدالحفيظ
المرور من الممر
الشرفي الذي أعده لاعبي الزمالك للأهلي بعد الفوز بكأس مصر 2-1.
سيد عبدالحفيظ يرد
وخرج
"عبدالحفيظ" ليرد عليه في تصريحات لقناة الأهلي، قائلًا" واحد كان
للأسف من لاعبي الأهلي قال على قناة الشمس إني متربي مع حيوانات.. مش هقوب سوري
على اللفظ لأنه قال كده بالفعل.. لكن أقسم بالله أنا عمري ما دخلت له بيت"،
في إشارة إلى رد الإهانة عليه.
فيما عاد مجدي عبد
الغني، وشن هجوما عنيفا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بـ الأهلي.
مجدي عبدالغني
وقال مجدي عبد الغني
عبر برنامجه “البلدوزر” المذاع عبر قناة الشمس:" أنا كنت كابتن سيد عبد
الحفيظ في الأهلي، وهو يعتقد أنه صانع تاريخ الأهلي".
أضاف:" لم أقف
على باب الأهلي وأعمل بعض الأمور مثلك، عشان كده أنا برة النادي وأنت جوه".
انت ابن مين يا سيد؟
واصل:" أنا ابن
السيد محمد عبد الغني يا سيد عبد الحفيظ، اللي الناس تعدي من قدام مكتبه تقف
انتباه.. قولي أنت ابن مين؟".
استطرد:" يا
كابتن سيد أنا حرمت نفسي من حاجات كتير أوي عشان ألعب في الأهلي".
أضاف:" مجدي عبد
الغني اللي قدامك ده غير مفهوم خططي لمصر كلها، لم يكن أحد يعرف يعني ايه هاف
ديفندر، أنا غير فكر كرة القدم في مصر".
اختتم:" لا أحب
أن اتحدث عن نفسي كثيرا، لكن انتم تضطروني لكده".
لماذا لم يمر من الممر الشرفي؟
وكان تحدث سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بالنادي
الأهلي، عن واقعة تجاهل الممر الشرفي في مباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك، والتي
انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.
وقال
عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي، عقب مباراة الجونة أمس: “بخصوص الممر الشرفي
ثقافتي هي أنك لا يمكنك عمل ممر شرفي بمزاجك، وتنهيه بمزاجك، أنا لست تحت أمرك”.
وأضاف:
“على مدار 42 دوري حصلنا عليهم، صادفت كثيراً أن كانت المباراة التالية أمام
الزمالك. في 2019 على سبيل المثال حسمنا الدوري أمام المقاولون وكانت المباراة
الختامية أمام الزمالك، هل أقاموا لنا ممراً شرفياً؟ لم يحدث”.
وتابع:
“لن أتحدث عن مباراة السوبر ونهائي القرن، وكيف كان كاسونجو ومصطفى محمد يسلمان
على حسين الشحات، لكن على مدار 42 دوري لم أشاهد أي ممر شرفي، في حين إن الدوري هو
الأقوى والأهم”.