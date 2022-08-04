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شاهد لحظة تحطيم هاتف سيد عبدالحفيظ بعد إلغاء هدف الأهلي امام فاركو

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سيد عبدالحفيظ
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Teads
الخميس، 04-08-2022 09:14 ص


دخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في نقاش مع الحكم الرابع لمباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين.

وتطور النقاش بين عبد الحفيظ والحكم الرابع حتى دخل مدير الكرة بالأهلي في حالة من الإنفعال بسبب قرار الـ var بإلغاء هدف بيرسي تاو.

واظهر فيديو نشره- صدى البلد- لحظة إلقاء سيد عبد الحفيظ هاتفه على الأرض بعد دخوله في نوبة من الانفعال الشديد.

وشهدت الجولة رقم 28 من مسابقة الدوري، إقامة 9 مباريات، حيث بدأت بتعادل إنبي مع المصري بهدف لكل منهما على ملعب ستاد برج العرب يوم السبت الماضي، كما شهدت فوز غزل المحلة على سموحة والإسماعيلي على المقاصة، والزمالك على بيراميدز.

ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي وفاركو
1- الزمالك - المركز الأول - 66 نقطة

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة

3- الأهلي - المركز الثالث - 56 نقطة

4- فيوتشر - المركز الرابع - 45 نقطة

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 44 نقطة

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة

8- فاركو- المركز الثامن - 36 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة
 

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