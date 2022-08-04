شاهد لحظة تحطيم هاتف سيد عبدالحفيظ بعد إلغاء هدف الأهلي امام فاركو
سيد عبدالحفيظ
Native
Teads
الخميس، 04-08-202209:14 ص
دخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة
بالنادي الأهلي في نقاش مع الحكم الرابع لمباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بتعادل
سلبي بين الفريقين.
وتطور النقاش بين عبد الحفيظ
والحكم الرابع حتى دخل مدير الكرة بالأهلي في حالة من الإنفعال بسبب قرار الـ var بإلغاء هدف بيرسي تاو.
واظهر فيديو نشره- صدى البلد-
لحظة إلقاء سيد عبد الحفيظ هاتفه على الأرض بعد دخوله في نوبة من الانفعال الشديد.
وشهدت الجولة رقم 28 من مسابقة
الدوري، إقامة 9 مباريات، حيث بدأت بتعادل إنبي مع المصري بهدف لكل منهما على ملعب
ستاد برج العرب يوم السبت الماضي، كما شهدت فوز غزل المحلة على سموحة والإسماعيلي
على المقاصة، والزمالك على بيراميدز.
ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي
وفاركو
1- الزمالك - المركز
الأول - 66 نقطة