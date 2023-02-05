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رسميًا.. قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وريال مدريد

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وزير الشباب والرياضة مع الخطيب
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الأحد، 05-02-2023 09:50 ص


 

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

 

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدي البلد : من الصعب للغاية إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد فضائيا، ولكن ستكون متاحة عبر البث الأرضي.

 

وأردف : كان هناك تحركات من وزارة الشباب والرياضة لبث مباراة الاهلي ضد سياتل الأمريكي عبر البث الفضائي، ولكن لم يحدث بسبب حقوق الرعاية والبث، وتم بثها على الأرضي .

 

الأهلي وريال مدريد

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

 

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

 

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

 

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