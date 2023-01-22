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زلزال الأهلي في الزمالك.. المرشحون لخلافة فيريرا وأمير مرتضى يتقدم باستقالته

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زلزال الأهلي في الزمالك.. المرشحون لخلافة فيريرا وأمير مرتضى يتقدم باستقالته

تصريحات-نارية-لمرتضى-منصور-قبل-لقاء-الأهلي-والزمالك
مرتضى منصور
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الأحد، 22-01-2023 08:58 ص

يضع مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين من أجل خلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي اقترب من الرحيل بعد الخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في لقاء الجولة 14 من الدوري المصري.

 

واستقر نادي الزمالك على الإطاحة بالمدرب البرتغالي فيريرا من منصبه بعد الخسارة من الأهلي وتواصل نتائج السلبية للفريق تحت قيادته في الفترة الماضية.

وأكد الإعلامي كريم شحاتة، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك تقدم باستقالته من منصبه بعد الخسارة من النادي الأهلي.

 

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أمير مرتضى منصور أبلغ اللاعبين بعد مباراة القمة برحيله من منصبه بالنادي".

 

وكان قد دعا المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إلي اجتماع طارئ الساعة 11 مساء لبحث مصير فيريرا.

 

ومن المتوقع أن يطيح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بالمدير الفني للفريق الأول عقب الهزيمة من النادي الأهلي واستمرارا سلسلة النتائج السلبية.

 

مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

 وأفاد مصدر داخل نادي الزمالك أن  النادي يضع العديد من السير الذاتية أبرزها أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق، والذي رحل عن الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا في الأيام الماضية.

 

وأوضح أن أسامة نبيه يعد أبرز المرشحين لكونه على دراية بالفريق في فترة تواجده مع فيريرا مما يعزز موقفه من قيادة الجهاز الفني للفريق في الفترة المقبلة في حالة الاتفاق النهائي على إقالة فيريرا.

 

وكشف أن  مجلس الزمالك يفكر في التعاقد مع خالد جلال، مدرب البنك الأهلي  السابق والذي تولى تدريب الفريق في فترة سابقة عام 2017، وذلك بعد أدائه الجيد مع البنك الأهلي قبل رحيله عن تدريب الفريق.

 

ويعد رامون دياز ضمن المفضلين لمجلس الزمالك حالة رحيله عن تدريب الهلال السعودي في الفترة المقبلة، وهو الوجهة التي يتمناها النادي في حالة التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لخلافة جوسفالدو فيريرا.

 

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