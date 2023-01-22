حركة مش مفهومة.. شيكابالا يستفز جمهور الأهلي ليهتف ضده (فيديو)





كانت اللقطة الأشهر في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية على الزمالك، هي المناوشات بين قائد فريق الزمالك شيكابالا وجماهير الأهلي التي هتفت ضد اللاعب.

وعلى الرغم من الأجواء الرياضية التي سادت بين اللاعبين على أرض الملعب، لكن هذه اللقطة كانت الوحيدة التي خرجت عن السياق الرياضي من اللاعب والجماهير.

ماذا فعل شيكابالا ؟

نزل لاعبو الزمالك إلى أرض الملعب قبل 30 دقيقة من صافرة البداية للإحماء كما هو المعتاد في جميع المباريات.

ومن المتعارف عليه أن كل فريق ينزل إلى أرض الملعب، يمارس الإحماءات الخاصة به أمام جمهوره، حيث إن عملية إحماءات لاعبي الزمالك تكون ناحية الدرجة الثالثة يمين، بينما لاعبي الأهلي في الثالثة شمال.

الغريب أن لاعبي الزمالك جميعهم نزلوا للاحماءات في المنطقة المخصصة لهم، باستثناء شيكابالا الذي تعمد الركض نحو جمهور الأهلي في النصف الآخر من الملعب ليمارس بعض الاحماءات أمام جماهير الأهلي في تصرف غريب على الجميع.

لم يرُق هذا التصرف لجماهير الأهلي التي رأت فيه تعمدًا واضحًا للاستفزاز، فبادلت اللاعب الهتافات، لينسحب اللاعب مجددًا نحو ملعبه ويذهب لتحية جماهير الزمالك.

شيكابالا خلال المباراة

وشارك شيكابالا بديلًا مع الزمالك في الشوط الثاني عندما تأخر الزمالك بهدفين، أملًا في تعدي كافة اللعب فيما تبقى من دقائق في المباراة.

لكن شيكابالا لم يظهر خلال نحو 20 دقيقة في المباراة سوء في 3 كرات فقط لم ينجح في استغلالهم الاستغلال الأمثل لفريقه.

ومُني مرمى الزمالك بهدف ثالث في وجود قائد الفريق شيكابالا في أرض الملعب، ليخرج الزمالك من اللقاء مهزوما بـ 3 أهداف مقابل لا شيء.

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