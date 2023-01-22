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مدحت شلبي يكشف كواليس إيفيه "يا ليلة red على المستبد"

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مدحت شلبي
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Teads
الأحد، 22-01-2023 09:30 ص

 

كشف الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، كواليس إيفيه "يا ليلة red على المستبد"، بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.

 

وقال شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أنا دائما أقول يا ليلة حمراء أو يا ليلة بيضاء أو زرقا، حسب لون اللبس سواء للأهلي أو الزمالك، وجمهور الاهلي والزمالك لديهم يقين بعدم انحيازي لأي طرف على حساب الآخر".

 

وأضاف: "في مباراة اليوم قولت أغير شويه بدل ما أقول يا ليلة حمراء أقول يا ليلة Red على المستبد وأنت يا أهلي مستبد"، معقبًا: "اجتهاد بيطلع على الهواء"، متابعًا: رجل المباراة اليوم والذي يستحق كل الإشادة هو اللاعب حمدي فتحي، "حمدي فتحي كان وراء جميع أهداف النادي الأهلي في مباراة القمة اليوم".

 

وتابع المعلق مدحت شلبي: "رئيس نادي الزمالك أعلن عن أنه سيكون هناك اجتماع عاجل عقب الهزيمة"، متابعا: "التوقعات تشير لرحيل مدرب نادي الزمالك".

 

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