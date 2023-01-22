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أول تعليق من الخطيب على اكتساح الأهلي للزمالك بثلاثية نظيفة

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الخطيب
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الأحد، 22-01-2023 09:02 ص

 

تواصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع فريق الكرة بالنادي بعد الفوز العريض على الزمالك في مباراة القمة «125»، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وحسبما كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، أن محمود الخطيب أثنى على آداء لاعبي النادي الأهلي، وأكد لهم أنه كان يثق في تحقيق الفوز على الزمالك.

 

وأكد الخطيب في حديثه مع اللاعبين، عقب المباراة أن هناك مكافآت استثنائية للفريق بأكمله بعد الفوز الكبير على الزمالك والانفراد بصدارة الدوري.

 

وفاز النادي الأهلي بثلاثية دون رد أمام الزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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