علّق المستشار
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صفقة انتقال الجزائري أحمد القندوسي، إلى
النادي الأهلي قادماً من صفوف فريق وفاق سطيف.
وقال مرتضى
منصور في تصريحات تليفزيونية: “محمود الخطيب بيلعب بالنار والموضوع تخطي أندية
وصفقات”.
وتابع مرتضى
منصور: “الموضوع أصبح أن هناك تعمدًا لحرب أهلية بين جماهير الأهلي وجماهير
الزمالك”.
وأضاف مرتضى
منصور: “نادي الزمالك لم يقتحم أي صفقة يتفاوض معها النادي الأهلي”.
وأكمل مرتضى منصور : “النادي الأهلي
منذ تولي الخطيب رئاسة النادي مولع البلد”.
واختتم مرتضي
منصور: “البلد داخلة على فتنة رياضية غير مسبوقة بسبب محمود الخطيب”.