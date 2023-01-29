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الخطيب يثير جنون مرتضى منصور: " بيلعب بالنار والبلد داخلة على فتنة بسببه"

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الخطيب ومرتضى منصور
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Teads
الأحد، 29-01-2023 08:57 ص

 

علّق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صفقة انتقال الجزائري أحمد القندوسي، إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف فريق وفاق سطيف.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “محمود الخطيب بيلعب بالنار والموضوع تخطي أندية وصفقات”.

 

وتابع مرتضى منصور: “الموضوع أصبح أن هناك تعمدًا لحرب أهلية بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك”.

 

وأضاف مرتضى منصور: “نادي الزمالك لم يقتحم أي صفقة يتفاوض معها النادي الأهلي”.

 

 وأكمل مرتضى منصور : “النادي الأهلي منذ تولي الخطيب رئاسة النادي مولع البلد”.

 

واختتم مرتضي منصور: “البلد داخلة على فتنة رياضية غير مسبوقة بسبب محمود الخطيب”.

 

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