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رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop

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رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop

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كولر
Native
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الأربعاء، 21-09-2022 10:12 ص

أثنى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق على مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد مدير فني جاء الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بفترة إعداد، عكس مارسيل كولر، الذي يُعد حاليًا الفريق".

وأضاف: "السيرة الذاتية لمارسيل كولر قوية للغاية، فضلا عن شخصيته وبحثه عن التفاصيل الصغيرة".

 وواصل: "سياسة اليوم الكامل التي يتبعها مارسيل كولر، أنتجت حالة من التركيز الشديد لدى النادي الأهلي".

واختتم فوزي حديثه قائلاً: "مارسيل كولر قال لإدارة الأهلي ستوب لما إدارة الأهلي قالتله احنا هنجيب لاعيبة، مارسيل كولر تمسك باختياره الكامل للصفقات".
 

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