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رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop
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رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop
كولر
Native
Teads
الأربعاء، 21-09-2022
10:12 ص
أثنى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق على مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.
قال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد مدير فني جاء الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بفترة إعداد، عكس مارسيل كولر، الذي يُعد حاليًا الفريق".
وأضاف: "السيرة الذاتية لمارسيل كولر قوية للغاية، فضلا عن شخصيته وبحثه عن التفاصيل الصغيرة".
وواصل: "سياسة اليوم الكامل التي يتبعها مارسيل كولر، أنتجت حالة من التركيز الشديد لدى النادي الأهلي".
واختتم فوزي حديثه قائلاً: "مارسيل كولر قال لإدارة الأهلي ستوب لما إدارة الأهلي قالتله احنا هنجيب لاعيبة، مارسيل كولر تمسك باختياره الكامل للصفقات".
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الاهلى
مدرب الأهلي
ادارة الاهلى
مارتن كولر
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