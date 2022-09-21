رسالة قوية من «كولر» لإدارة الأهلي: stop

كولر

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أثنى أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق على مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



قال أحمد فوزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد مدير فني جاء الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بفترة إعداد، عكس مارسيل كولر، الذي يُعد حاليًا الفريق".



وأضاف: "السيرة الذاتية لمارسيل كولر قوية للغاية، فضلا عن شخصيته وبحثه عن التفاصيل الصغيرة".



وواصل: "سياسة اليوم الكامل التي يتبعها مارسيل كولر، أنتجت حالة من التركيز الشديد لدى النادي الأهلي".



واختتم فوزي حديثه قائلاً: "مارسيل كولر قال لإدارة الأهلي ستوب لما إدارة الأهلي قالتله احنا هنجيب لاعيبة، مارسيل كولر تمسك باختياره الكامل للصفقات".