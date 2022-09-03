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مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء: يسجل أهداف من أقل فرص

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مرتضى منصور
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السبت، 03-09-2022 08:40 ص
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المنتقل في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.
 وقال منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك إنه، يرحب بشده وجود أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المقرر انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا في الزمالك وذلك لما يحمله من احترافيه وطريقة لعب مميزة تقوده للعب في الزمالك.
وأضاف منصور أن، أحمد ياسر ريان لاعب مميز ويستطيع أن يسجل أهداف من أقل فرص وهذا ما يجعلني أتحدث عن رغبة تواجده في الزمالك، وهو لاعب محترف ومميز في خط الهجوم.
على الجانب الآخر كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام جلسة حوارية بين أمير مرتضى ووالد أحمد سيد زيزو وسوف يتم الإعلان عن إتمام الصفقة لمدة ثلاث سنوات رسمياَ بعد دقائق.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي المذاع على فضائية نادي الزمالك، أن زيزو أتم صفقته مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات بعد جلسة مميزة دارت بين والده وبين أمير مرتضى منصور في وجود زيزو.
وأكمل: والد زيزو رجل رائع وأكن له كل احترام وتقدير وذلك بسبب موقفه المحترم الذي وجدته منه خلال الحديث معه عن إتمام صفقة زيزو.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أن، زيزو من افضل لاعبي افريقيا وهو الأفضل في مصر، وهذا بالأرقام وبشهادة الجميع.

وأكمل: جماهير الزمالك في هذه اللحظة في أسعد لحظات حياته، ونسعى دائماَ لذلك الأمر.
 

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