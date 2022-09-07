ليس بين كل الأسماء التي طُرحت.. ميدو: مدرب الأهلي الجديد جامد ومعلم

الأربعاء، 07-09-2022
09:00 ص
أكد أحمد حسام ميدو
، أن مدرب الأهلي
الجديد الذي سيأتي خلفا لريكاردو
سواريش المدير الفني السابق مدرب مميز.
وقال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:
"الأهلي تعاقد مع مدرب جامد، ومدرب معلم، وبطمن جمهور الأهلي، إن المدرب اللي
جاي مدرب كبير".
أضاف: "كل اللي اتقال من أسماء عن المرشحين لتدريب الأهلي على المواقع
كل الأسماء غلط، والأهلي بيستخدم سياسة بص العصفورة شغال في حتة تانية خالص"
وختم حديثه قائلا: "حسام غالي
تعامل مع ملف مدرب الأهلي
الجديد بشكل
رائع وحسم التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرات".
وأغلق النادي الأهلي صفقة إنتقال محمد رضا بوبو لاعب وسط الفريق الأول لكرة
القدم بنادي فيوتشر بعد أن تم الاخير لقائمة فريقه ببطولة الكونفدرالية وبالتالي
هناك صعوبة في الإستفادة منه بدوري أبطال أفريقيا.
وكان الاهلي قد كثف مفاوضاته في الساعات الأخيرة لضم اللاعب وعدم سفره مع
فريقه إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة بول جينجا بذهاب الدور التمهيدي الأول من
بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لدرجة ان حسام غالي
عضو مجلس الإدارة ونائب المفوض
بالإشراف علي قطاع الكرة تحدث مع احمد شوبير نائب رئيس فيوتشر واحمد دياب رئيس
شركة الكرة بفيوتشر خلال عزاء والدة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي ولكن م تنجح
تلك المحاولة .
وباتت خيار التعاقد مع صفقات جديدة صعبة للغاية بالنسبة للأهلي بعد ان اغلق
فيوتشر ملف التفاوض علي لاعبيه ورفض بيراميدز التخلي عن إبراهيم عادل رغم
المحاولات الكبيرة لمسئولي الأهلي للتعاقد معه ، ويبدو ان تركيز مسئولي القلعة
الحمراء حالياً علي الصفقات الخارجية حيث يسعي للتعاقد مع ثلاث لاعبين بينهم واحد
تحت السن لقيده في فرق الناشئين.