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بالصور.. كهربا يفاجئ الجميع بـ«لوك جديد»: «بهاء سلطان في نفسه»

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كهربا
Native
Teads
السبت، 03-09-2022 12:03 م

فاجأ محمود كهربا لاعب الأهلي، الجميع بالظهور بلوك جديد يشبه إلى حد كبير الفنان بهاء سلطان.
وأثار كهربا الجدل علي السوشيال ميديا بعد ظهوره  بنفس لوك الفنان بهاء سلطان، حيث الشعر الناعم المنسدل على الجانبين، ونفس الشارب والشنب، مما جعل اسم بهاء سلطان يتصدر التعليقات، نظرًا لأن المتابعين شبهوا الثنائي ببعضهما .
وانتشرت صور كهربا بتعليقات "تعالى اكهربك"، ولكن شكك البعض بأن الصور المتداولة فوتوشوب وآخرون قالو  ان سر ظهور كهربا بشعر طويل هو أنه متنكر بعد تغريم نادي الزمالك لكهربا  بغرامة مادية قدرها 2 مليون و400 ألف دولار، وإلا سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر، مما جعل النشطاء يطلقون النكات في  إنه «متنكر» كي لا يدفع هذا المبلغ الضخم.

كما نال اللوك الجديد لكهربا إعجاب الكثير من الفتيات حيث أنه أصبح وسيم بعد ظهوره بشعر طويل وناعم، وكانت تعليقات الفتيات مختلف فأكثر الأسئلة عن روتين العناية بشعر كهربا واليكم الصور المتداولة علي السوشيال ميديا.



 

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