الموت يفجع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

السبت، 03-09-2022
10:04 ص
أعلن النادي الأهلي عن وفاة هيام الخطيب
شقيقة محمود الخطيب
رئيس النادي، أمس الجمعة الموافق الثاني من سبتمبر.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن مجلس الإدارة وقطاعات
النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب
، رئيس النادي،
في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة العصر، الجمعة.
وأضاف في بيان منفصل: “ يقام عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب
،
رئيس النادي، في القاعة الرئيسية في مسجد المشير طنطاوي بعد غد الأحد“.
ولم يذكر بيان النادي الأهلي اسم شقيقة الخطيب التي توفيت،
لكن ابنته نور أوضحت الأمور بعد إعلان وفاة عمتها ”هيام الخطيب“ عبر فيس بوك.