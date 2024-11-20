الأربعاء 20 نوفمبر 2024
توقيت مصر 21:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقرير لأكبر بنك أمريكي يفجر مفاجأة عن أسعار الفائدة في مصر العام القادم

فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: "لن أفكر يوماً في خلعه.. عايزة رضا ربنا"

شاهد.. فنان عالمي يسير في شوارع القاهرة ويبدي انبهاره

"يارب كلامي يوصلك".. منى عبدالغني توجه رسالة لـ محمد صلاح .. ما علاقة زوجته؟

سحب الجنسية الكويتية من فنانة شهيرة

تمثيل قلب حقيقة.. مقتل فنان يمني أثناء آداء مشهد مقتله بالرصاص

"بطلة الفيديو المخل".. النيابة تحيل هدير عبدالرازق للمحاكمة

قرار بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ يفجع الوسط الفني

بعد تبرؤ "الإعلاميين" منها.. أخر تطورات القبض على داليا فؤاد

رد غير متوقع من حسام حسن على منتقدي آداء المنتخب أمام بتسوانا

279945
ا
الأربعاء، 20-11-2024 07:38 ص

 

شارك الإعلامي محمد فاروق تصريحات حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب محمد فاروق :"تصريحات حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا..الأيام اللي فاتت، كان الإعلام بيتكلم عن منتخبات الشباب والناشئين، والأهلي هيلاعب الاتحاد، والزمالك هيلاعب المصري.. أيه ده يا جماعة..

 

-ازاي ستاد القاهرة يتقفل؟ ماحدش سألنا عن رأينا في موضوع غلق الاستاد.. ارضية ستاد الدفاع الجوي سيئة جدًا وده أثر علينا وعلى اللاعبين، كنت بعاني في الأيام الأخيرة في التدريب على أرضية الدفاع الجوي، أرضية سيئة جدًا.. أنا مش بحب ألعب غير على إستاد القاهرة، أنا مش بلعب غير كام ماتش في السنة بس.. وبرضو بيراميدز يشكر إنه استضاف المباراة.

 

- البعض غير راضي عن الأداء؟ من أيام الكابتن الجوهري مقدمناش الأداء ده..

 

- كنت عايز أنقل الماتش للمحلة ولكن الملعب مش متوافق عليه من الكاف.. واستاد هيئة قناة السويس بيستضيف مباريات تصفيات شمال أفريقيا".

إقرأ ايضا

ب

تعليق ناري من خالد الغندور على تعادل المنتخب: نتيجة المجاملات وظلم لاعبين

2024_2_14_18_47_39_719

عقوبات صادمة.. اتحاد الكرة يؤدب مروان حمدي ومدرب الزمالك ومسؤولين بالأهلي

Capture

على غرار أحمد رفعت.. وفاة اللاعب محمد شوقي بعد توقف قلبه خلال المباراة

أخبار متعلقة

ب

تعليق ناري من خالد الغندور على تعادل المنتخب: نتيجة المجاملات وظلم لاعبين

ت

القبض على نجم المنتخب السابق في القاهرة الجديدة

736621_0

حسام حسن يوجه صدمة لنجمي الأهلي

2421253_0

حسام حسن يضع هذه الشروط لعودة إمام عاشور للمنتخب