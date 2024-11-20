رد غير متوقع من حسام حسن على منتقدي آداء المنتخب أمام بتسوانا

شارك الإعلامي محمد فاروق تصريحات حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق :"تصريحات حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا..الأيام اللي فاتت، كان الإعلام بيتكلم عن منتخبات الشباب والناشئين، والأهلي هيلاعب الاتحاد، والزمالك هيلاعب المصري.. أيه ده يا جماعة..

-ازاي ستاد القاهرة يتقفل؟ ماحدش سألنا عن رأينا في موضوع غلق الاستاد.. ارضية ستاد الدفاع الجوي سيئة جدًا وده أثر علينا وعلى اللاعبين، كنت بعاني في الأيام الأخيرة في التدريب على أرضية الدفاع الجوي، أرضية سيئة جدًا.. أنا مش بحب ألعب غير على إستاد القاهرة، أنا مش بلعب غير كام ماتش في السنة بس.. وبرضو بيراميدز يشكر إنه استضاف المباراة.

- البعض غير راضي عن الأداء؟ من أيام الكابتن الجوهري مقدمناش الأداء ده..

- كنت عايز أنقل الماتش للمحلة ولكن الملعب مش متوافق عليه من الكاف.. واستاد هيئة قناة السويس بيستضيف مباريات تصفيات شمال أفريقيا".