حسام حسن يوجه صدمة لنجمي الأهلي

استفسر الجهاز الطبي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مدافعي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال مشاركتهما الأخيرة مع المارد الأحمر.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "منتخب مصر أرسل استفسارا للأهلي بشأن إصابتي رامي ربيعة وياسر إبراهيم فقط ولم يسأل عن إصابتي إمام عاشور وحسين الشحات"

وكان ثلاثي الأهلي ربيعة وإمام وحسين الشحات تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام زد، فيما غاب ياسر إبراهيم عنها للسبب ذاته.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.