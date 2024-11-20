تعليق ناري من خالد الغندور على تعادل المنتخب: نتيجة المجاملات وظلم لاعبين

علق الاعلامي خالد الغندور علي تعادل منتخب مصر ونظيره منتخب بوتسوانا، في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ .

وكتب الغندور : احنا اتعادلنا النهاردة عشان كان فيه مجاملات وظلم لبعض اللاعبين واخيرًا العدل هو اللي بينجح.

وحسم التعادل الإيجابي ١-١ مواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب بوتسوانا، في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ والتي حسمها الفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

وافتتح منتخب بوتسوانا التسجيل في الدقيقة ٨ من انطلاق المباراة، وسجل تريزيجيه هدف التعادل في الدقيقة ١٥ من تسديدة زاحفة على يمين حارس المرمى.

وبتلك النتيجة يرافق منتخب بوتسوانا منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ بعد رفع رصيده للنقطة ٨ في وصافة المجموعة خلف منتخب مصر المتصدر برصيد ١٤ نقطة