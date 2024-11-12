القبض على نجم المنتخب السابق في القاهرة الجديدة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات ضبط لاعب المنتخب المصري السابق علي غزال، بنطاق القاهرة الجديدة بسبب قيامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال بعض الأشخاص.

القصة الكاملة لـ ضبط اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن اللاعب علي غزال قام بتجميع أموال من بعض الأشخاص بغرض استثمارها إلا أنه لم يسدد الأرباح والعائد المادي من ورائها.





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بنطاق القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجرت تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من شخص في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغ من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهما لم يلتزما بالسداد.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

قال مقدم البلاغ في دعواه أنه في بداية الأمر كان يتم استلام الأرباح من المتهم بصورة مستمرة لكسب ثقة العملاء، ولكن بعد فترة توقفت الشركة عن سداد الأرباح الشهرية، وعند مطالبتهم بمستحقاتهم من الأرباح الشهرية المتأخرة، تم إصدار شيكات لهم، ثم تم تجميع هذه الشيكات مرة ثانية لأن الشريك الثاني هو المنوط بالتوقيع على الشيكات، وعندما طالبوا الشخص الثاني بالأرباح امتنع الطرفان عن السداد.

تابع مقدم البلاغ بأنه بعد امتناع الطرفان عن السداد توجه إلى مقر شركة الاستيراد والتصدير الخاصة بهم بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة في محاولة منه للوصول إلى أحد الأشخاص والمطالبة بحقوقه والحصول على أمواله، ولكنه تفاجئ بإغلاق مقر الشركة وتصفية رأس مالها ولم يتمكن من العثور على الطرفان المتهمان بالاستيلاء على أمواله، وتم تحرير محضر بالواقعة.

والجدير بالذكر أن اللاعب السابق قد بدأ مشواره الكروي مع نادي السكة الحديد، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي وادي دجلة، ومنه إلى أحد الأندية البرتغالية في عام 2013، وانتقل في عام 2017 إلى الدوري الصيني ليلعب في صفوف فريق جويزهو زيتشينج. كما أنه كان من بين قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.